Antalya'da silahlı gasp iddiası

Antalya'da silah zoruyla bir kadının parası ve cep telefonunu çaldıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.
İddiaya göre, Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde yaşayan A.Ç, markete sipariş verdi. A.Ç, kısa süre sonra zilin çalması üzerine siparişlerinin getirildiğini düşünerek kapıyı açtı.
Yüzlerini siyah bezle kapatmış 4 kişi zorla eve girdi. Ellerindeki tabanca ve bıçakla kadını tehdit eden zanlılar, koltuğun üzerindeki 700 lira ve cep telefonunu alarak kaçtı.
A.Ç'nin ihbarıyla adrese gelen polis ekipleri, eşkal doğrultusunda zanlılar M.E, Ş.G, S.E. ve S.A'yı gözaltına aldı.
Zanlılardan birinin, kadının komşusu olduğu öğrenildi.
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