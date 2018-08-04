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Antalya'da silahlı soygun

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 22:41 | Son Güncelleme

Market sahibinden silah zoruyla 400 lira alan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı

Antalya'da bir markete giren hırsızlık zanlısı, market sahibine tabanca doğrultarak kasadaki 400 lirayı alarak kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi Elmalı Sitesi'ndeki markete giren zanlı, market sahibi Şefika Çetinkaya'nın karnına tabanca doğrultarak kasadaki paraları istedi.

Zanlı, kasadaki 400 lirayı alarak kaçtı.

Çetinkaya'nın ihbarının ardından olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Kepez market polis silahlı soygun

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