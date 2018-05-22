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Antalya'da silahlı yaralama

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 00:19 | Son Güncelleme

Bir kişi tabanca ile bacağından vuruldu. Olay yerine giden polis, incelediği tabancanın ateş alması sonucu karnından yaralandı

Antalya'da bir kişi tabancayla bacağından vuruldu. Olay yerine giden polis, suç aleti tabancayı incelerken aniden ateş alması sonucu karnından yaralandı.

Kepez ilçesi Dumlupınar Bulvarı'ndaki bir AVM önünde meydana gelen olayda, Fatih Köker, tartıştığı Serkan Acar'ı tabancayla bacağından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis Köker'i gözaltına aldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralı Acar ise ambulansla Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada olay yerinde çalışma yapan polislerden biri, suç aleti tabancayı incelerken aniden ateş alması sonucu karnından yaralandı.

Yaralanan polis, olay yerine çağrılan ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Antalya Antalya'da silahla yaralama Yaralı polis

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