Antalya'da silahlı yaralama

Antalya'da bir kişi tabancayla bacağından vuruldu. Olay yerine giden polis, suç aleti tabancayı incelerken aniden ateş alması sonucu karnından yaralandı.

Kepez ilçesi Dumlupınar Bulvarı'ndaki bir AVM önünde meydana gelen olayda, Fatih Köker, tartıştığı Serkan Acar'ı tabancayla bacağından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis Köker'i gözaltına aldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralı Acar ise ambulansla Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada olay yerinde çalışma yapan polislerden biri, suç aleti tabancayı incelerken aniden ateş alması sonucu karnından yaralandı.

Yaralanan polis, olay yerine çağrılan ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

