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Antalya'da sitenin asansörlerinin haczedilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 18:24 | Son Güncelleme

Bir sitenin iki asansörünün beyin kartlarının haczedilmesi, borçla ilgisi olmayan üçüncü kişilerin mağduriyetine yol açtığı gerekçesiyle iptal edildi

Antalya'nın Aksu ilçesinde, 12'şer katlı iki apartmanın asansör beyin kartlarının, mantolama borcu nedeniyle haczedilmesini mahkeme iptal etti.

Altıntaş Mahallesi'nde bulunan Dostlar Sitesi'ne, site yönetiminin aldığı kararla yapılan mantolama işleminin ödenmediğini öne süren firmanın taşeronu asansörlerin beyin kartlarını haczettirmesi üzerine site sakinleri konuyu yargıya taşıdı.

Antalya 5. İcra Mahkemesi, asansörlerin binanın bütünleyici parçası olduğundan haczedilemeyeceğine hükmetti. Mahkeme, haczin yapıldığı sitede takip borçlusu olmayan üçüncü kişilerin kullanımına da tahsis edilmiş asansörlerin kullanım dışı bırakılmasının mağduriyetlere neden olacağını vurguladı.

Aksu ilçesinde 7 Mart'ta 98 daireli sitenin mantolama maliyeti olduğu belirtilen 352 bin liralık borcun ödenmediğini öne süren firmanın taşeronu, icra kanalıyla sitedeki iki apartmanın asansörlerinin beyin kartlarını haczettirmiş, site sakinleri hacizi protesto etmişti.

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Antalya asansör borç haciz mahkeme site

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