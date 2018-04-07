Antalya'da sitenin asansörlerinin haczedilmesi

Antalya'nın Aksu ilçesinde, 12'şer katlı iki apartmanın asansör beyin kartlarının, mantolama borcu nedeniyle haczedilmesini mahkeme iptal etti.

Altıntaş Mahallesi'nde bulunan Dostlar Sitesi'ne, site yönetiminin aldığı kararla yapılan mantolama işleminin ödenmediğini öne süren firmanın taşeronu asansörlerin beyin kartlarını haczettirmesi üzerine site sakinleri konuyu yargıya taşıdı.

Antalya 5. İcra Mahkemesi, asansörlerin binanın bütünleyici parçası olduğundan haczedilemeyeceğine hükmetti. Mahkeme, haczin yapıldığı sitede takip borçlusu olmayan üçüncü kişilerin kullanımına da tahsis edilmiş asansörlerin kullanım dışı bırakılmasının mağduriyetlere neden olacağını vurguladı.

Aksu ilçesinde 7 Mart'ta 98 daireli sitenin mantolama maliyeti olduğu belirtilen 352 bin liralık borcun ödenmediğini öne süren firmanın taşeronu, icra kanalıyla sitedeki iki apartmanın asansörlerinin beyin kartlarını haczettirmiş, site sakinleri hacizi protesto etmişti.