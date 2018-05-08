Antalya'da sokakta eşini darbeden kişi tutuklandı

Antalya'da eşini darbeden kişi "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.
Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Manavgat ilçesinde 28 Nisan'da sokakta eşini darbettikten sonra savcılık talimatıyla evden uzaklaştırma kararıyla serbest bırakılan M.G, yeniden gözaltına alındı.
M.G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusundan sonra sulh ceza hakimliğine çıkarılan M.G, "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.
Emek Mahallesi'nde 28 Nisan'da elinde satırla eşi H.G'yi darbeden M.G, ihbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce yakalanmıştı.
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