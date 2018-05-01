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Antalya'da şölen havasında 1 Mayıs kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 16:46 | Son Güncelleme

ANTALYA'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, şölen havasında kutlandı.

Antalya'da şölen havasında 1 Mayıs kutlaması

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, şölen havasında kutlandı.
Antalya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Aydın Kanza Parkı önünde bir araya gelen sivil toplum örgütü ve siyasi parti üyeleri, Güllük Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Şenlik havasında geçen yürüyüşte vatandaşlar slogan atarak 1 Mayıs'ı kutladı. Bazı vatandaşlar bebekleriyle yürüyüşe katıldı.
MİLLETVEKİLLERİ DE YÜRÜYÜŞE KATILDI
Yürüyüşe katılanlar arasında CHP Antalya milletvekilleri Niyazi Nefi Kara, Mustafa Akaydın ve Devrim Kök ile CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul da yer aldı. Kortej halindeki yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Coşku, alanda da devam etti. Vatandaşlar davul ve zurnalar eşliğinde halay çekti. Kutlamalar tertip komitesi üye temsilcilerinin konuşmalarıyla sona erdi.
2 BİN POLİS GÖREV YAPTI
Antalya'da polis, 1 Mayıs kutlamaları dolayısıyla geniş güvenlik önlemi aldı. Yürüyüşe ve alana girmek isteyen vatandaşlar iki kez arandı. 1 Mayıs dolayısıyla 2 bin polis yürüyüşün yapıldığı güzergâh ve kutlamaların yapıldığı Cumhuriyet Meydanı'nda görev yaptı. Polis, Güllük Caddesi, 100'üncü Yıl Bulvarı ile Konyaaltı Caddesi'nin bir bölümünü ve Cumhuriyet Meydanı'na çıkan ara yolları, etkinlikler süresince trafiğe kapalı tuttu. Yürüyüş sırasında bir polis helikopteri de sürekli havada turladı.
Kutlamalar sırasında seyyar satıcılar da satış yaptı. Havanın sıcak olması nedeniyle bol su satan seyyar satıcılar, satışlardan memnun kaldı.

FOTOĞRAFLI

Antalya'da şölen havasında 1 Mayıs kutlamasıAntalya'da şölen havasında 1 Mayıs kutlamasıAntalya'da şölen havasında 1 Mayıs kutlamasıAntalya'da şölen havasında 1 Mayıs kutlaması

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