Antalya'da, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) dönemindeki Rus yaşamını anlatan "Sosyalist Yaşam Müzesi" hizmete girdi.

Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde 900 metrekarelik alanda kurulan müzede, Rusya'da yaklaşık 45 yıllık totaliter dönemdeki sosyal yaşamı anlatan kitap, poster, kıyafet, broşür, afiş, günlük hayatta kullanılan çeşitli malzemeler yer alıyor.

"Mutlu çocukluk", "Sovyet modası", "Sovyet Sinema Salonu", "70'lerin dans pisti", ikonik kitap, kütüphane, müzik kütüphanesi, karaoke odası ve oyun kütüphanesi bölümlerinden oluşan müze, SSCB dönemindeki günlük yaşamı yansıtıyor.

- "Turistler bu tarz yerleri merak ediyor"

Rusya Dostluk ve Kültür Derneği Başkanı Marina Sorokina, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzeyi açmaktaki amaçlarının "Sovyet zamanı Rusya nasıl bir yerdi?" sorusuna cevap vermek olduğunu söyledi.

Sorokina, ziyaretçilerin, Rusya'da Sovyet zamanında insanların nasıl yaşadığını göreceğini dile getirerek "Sovyet döneminde evlerde, okullarda, sinemada ne varsa her şey bu müzede var. Herkesi bu müzeyi görmeye bekliyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin turizm merkezi olan Antalya'ya Avrupa'dan gelen turistlerin, bu tarz yerleri de merak ettiğini belirten Sorokina, bu nedenle böyle bir müzenin Antalya'da açılmasının çok güzel olduğunu sözlerine ekledi.

