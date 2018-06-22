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Antalya'da tabanca hırsızlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 15:33 | Son Güncelleme

Çalıştığı kurumdan 3 tabanca çaldığı öne sürülen özel güvenlik görevlisi gözaltına alındı

Antalya'da çalıştığı resmi kurumdan üç tabanca çaldığı iddia edilen özel güvenlik görevlisi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi'ndeki resmi bir kurumdan 3 tabancanın çalınması üzerine çalışma başlattı.

Kurumun güvenlik kamerası kayıtlarından tabancayı özel güvenlik görevlisi Ş.V'nin çaldığı tespit edildi.

Gözaltına alınan Ş.V'nin verdiği bilgiler doğrultusunda tabancaları satın aldıkları öne sürülen E.K, F.K, K.A. ve Z.K.S'nin de ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.

Çalınan tabanca ve mermilerin sahiplerine teslim edildiği bildirildi.

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