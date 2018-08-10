Antalya'da tabancayla yaralanan köpek tedavi altına alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tabancayla vurularak yaralanan çoban köpeği tedavi altına alındı.

Karacalar Mahallesi'nde beslediği 3 yaşındaki çoban köpeğinin yaralandığını gören Mustafa İtan, Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağı yetkililerinden yardım istedi.

Yaralı köpek, bölgeye gelen ekiplerce barınağın veteriner hekimine götürüldü.

Burada tabancayla vurularak yaralandığı belirlenen köpeğin yarası dikildi ve serum tedavisi uygulandı.

İtan, barınakta gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık iki ay önce sahiplendikleri köpekle, aralarında çok güzel bir bağ oluştuğunu söyledi.

Köpeğini yaralı görünce üzüldüğünü vurgulayan İtan, "Bunu yapanların bulunmasını, hak ettikleri cezayı çekmelerini istiyoruz." dedi.

Köpeğe severken gözyaşlarına hakim olamayan İtan'ın eşi Zeynep İtan da "Bu canlılar dilsiz. Kıyılır mı? Bunu yapanlarda hiç vicdan, Allah korkusu yok mu? Hayvan yemiyor, içmiyor serumla besleniyor. Bunu yapanlar evlerinde rahat uyumasın." diye konuştu.

