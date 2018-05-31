Antalya'da taciz iddiası

Antalya'da kız öğrencileri taciz ettiği öne sürülen zanlı yakalandı.
İddiaya göre, Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi'nde geçen hafta elektrikli bisiklet kullanan bir kişi, parkta oturan 2 liseli öğrenciye tacizde bulundu.
Öğrencilerin durumu öğretmen ve ailelerine anlatması üzerine polise şikayette bulunuldu.
İl Emniyet Müdürlüğünce oluşturulan özel ekip tarafından bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu zanlının M.Ü. olduğu tespit edildi.
Zanlı, polis ekipleri tarafından Etiler Mahallesi'ndeki evinde yakalandı.
Teşhircilikten 5 ayrı suç kaydı bulunan, evli ve bir çocuk babası zanlının elektrikli bisikletine de el konuldu.
Öte yandan, zanlının olay günü elektrikli bisikletiyle sokak aralarında gezmesi ve taciz anı güvenlik kameralarına yansıdı.
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