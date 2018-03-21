Antalya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir araçta yapılan aramada, tarihi eser olabileceği değerlendirilen 16 sikke ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yayla Mahallesi'nde park halinde bulunan ve durumundan şüphe edilen bir otomobilde arama yaptı.

Aracın vites kutusu yanındaki tütün tabakasında, tarihi eser olabileceği değerlendirilen 16 sikke bulundu. Gözaltına alınan şüpheli M.B. hakkında, 2863 sayılı "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan" adli işlem başlatıldı.