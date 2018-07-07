Antalya'da tarlalar halı açtı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde renklerinin pastelleşmesi için tarlalara serilen yüzlerce halı, güneş ışınlarının yakıcı etkisiyle bambaşka bir renk alıyor. Halılarla örtülü onlarca dekarlık alan, renkli ve farklı motiflerle görsel bir şölen sunuyor.

Antalya'nın 'kuzey yıldızı' olarak anılan Döşemealtı ilçesi, temmuz ayının gelmesiyle halı tarlasına dönüşüyor. Nem oranının kent merkezine göre düşük, güneş ışınlarının daha yakıcı olması nedeniyle halılar, renklerinin pastelleşmesi için tarlalara seriliyor. Yüzlerce el ve makine dokuması halı ile kilim, önce steril havuzlarda yıkanıyor. Temizlenen halı ve kilimler, onlarca dekarlık alanda 1 aydan 3 aya kadar bekletiliyor. Halılar daha sonra Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ve İran, Afganistan'a ihraç ediliyor. Birbirinden özel motiflerde süslenmiş halılar, pastelleşen yeni renkleriyle göz kamaştırıyor.

3 AY GÜNEŞTE BEKLETİLENLER OLUYOR

Halı tarlasında yıllardan beri çalışan ve ekip başı olan Ayşe Akbaba (49), halıların temmuz ayı ile ilçelerine gelmeye başladığını, ortalama 3 ay burada kaldığını belirtti. Akbaba, halı ve kilimlerin tüccar vasıtasıyla kendilerine ulaştığını anlattı. Yaşadıkları bölgenin sıcağının daha yakıcı olması ve düz alanlara sahip olması nedeniyle bu işlem için Döşemealtı'nın tercih edildiğini dile getiren Akbaba, "Halılar bize ilk geldiğinde önce yıkanır. Bir süre dolaplarda bekletilen halıların tozu alınır. Ardından güneşe çıkarıyoruz. Yeterince güneşte bekletildikten sonra, yeniden tozu alınıp yıkanıyor" dedi.