Antalya'da tarlaya gömülü kadın cesedinin bulunması

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir kadın cesedinin tarlada bulunmasına ilişkin eski eşi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Alaaddin Mahallesi Gölbentler mevkisinde çoban köpeğinin 4 Mart'ta, battaniyeye sarılı çıplak halde toprağa gömülü eli, kolu ve ayakları iple bağlı Dilara Kandak'ın (23) cesedini bulması üzerine çalışma başlattı.

Otopside, boğularak öldürüldüğü anlaşılan iki çocuk annesi Kandak'ın cesedinin üzerinde sperm bulundu. DNA testinde spermlerin kadının eski eşi Ahmet Y'ye (25) ait olduğu görüldü.

Kandak'ın son telefon görüşmesini yaptığı Ahmet Y. gözaltına alındı.

İkinci evliliğini yaptığı ve eşinin üç aylık hamile olduğu belirlenen Ahmet Y, ifadesinde susma hakkını kullandı.