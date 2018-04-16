Antalya'da tefeci operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen operasyonda tefecilik yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli yakalandı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik, nitelikli yağma, silahla tehdit, yakarak mala zarar verme ve haksız çıkar elde etme" suçlarından yakalama kararı çıkartıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince ilçede bazı adreslere düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan S.E, R.A, A.E, M.Y, M.E, Y.G. ve İ.T gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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