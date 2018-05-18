Antalya'da tehdit ve yağma iddiası

Antalya'nın Alanya ilçesinde, 3 kişi tehdit ve yağma iddiasıyla gözaltına alındı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, H.O'yu ölümle tehdit ederek 20 bin lira istediği öne sürülen Ş.Y, M.Y. ve Ö.G'yi şikayet üzerine teknik ve fiziki takibe aldı.
Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, H.O'dan para almaya gelen 3 kişiyi yakaladı.
Olayın güvenlik kamerasına yansıdığı tespit edildi.
Görüntülerde, zanlıların zorla aldıkları parayı saymaya başladıkları an, polis ekiplerince yakalanmaları yer alıyor.
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