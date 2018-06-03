Antalya'da tekne battı: 9 kaçak göçmen öldü (3)  /// YENİ BİLGİLER

Ahmet ACAR- Levent YENİGÜN- Ramazan SARIKAYALI/DEMRE (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Demre ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine geçmek isteyen Suriyeli göçmenlerin bulunduğu sürat teknesinin batması sonucu 7'si çocuk 9 kişi yaşamını yitirdi. Sağ kurtulan Zeynep Osman ile İdris Raşit çifti ise 5 çocuğunu kaybetmenin üzüntüsüyle yıkıldı.

Demre'ye bağlı Kekova Geyikova Adası'nın 2,5 deniz mili güney batısında, saat 02.22'de, içinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu sürat teknesinin tehlikede olduğu veya batmış olabileceği bilgisi alındı. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Korveti, 4 Sahil Güvenlik Botu, Sahil Güvenlik Uçağı ve Sahil Güvenlik helikopteri bölgeye sevk edildi.

HAVADAN VE DENİZDEN ARAMA

Sahil Güvenlik ekiplerince yapılan arama- kurtarma faaliyetleri sonucu havadan da yapılan incelemeyle tespit edilen 3 erkek ve 1 kadın hemen kurtarıldı. Ayrıca bölgeye yakın seyreden balıkçı teknesiyle de 1 erkek kurtarıldı. Kurtarılan Suriyeli Mahmut Alus (30), İdris Raşit (38), Ahmet Şerif (34), Zeynep Osman (33) ve Mahmut Zeydan (40) Demre Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.