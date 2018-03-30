Antalya'da tekneye yunuslar eşlik etti

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde deniz turu yapan tatilcilerin teknesine yunuslar eşlik etti. Tekneyle yarışan, suya batıp çıkan yunuslar renkli görüntüler oluşturdu.
Kemer ilçesinde tatil yapan Pakistanlı aile, Ayışığı Koyu'nda su sporları merkezi işleten arkadaşları Sami Çubuk, Aziz Çubuk ve fotoğrafçı Barış Can ile parasailing teknesiyle denize açıldı. Kocaburun mevkiine gelen tekneye 6 bireyden oluşan yunus sürüsü eşlik etmeye başladı. Tekneyle yarışan yunuslar, metrelerce havalanıp suya dalıp çıktı. Bir anda yunusların görsel şölenine şahit olan teknedekiler büyük heyecan yaşadı.
Barış Can, yunusları gördüklerinde çok heyecanlandıklarını söyledi. Bu anları ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektiklerini kaydeden Barış Can, "Kısa süreli tekne turumuzda Kocaburun mevkiinde teknemize yunuslar eşlik etti. Yunusların tekneye eşlik etmesi ve yaptıkları gösteri karşısında Pakistanlı misafirlerimiz çok sevindi, fotoğraf çekip görüntü kaydı yaptı. Bu güzel hayvanların Kemer'de olması hem bizler hem de bölgeye gelen turistler için çok önemli" dedi.
FOTOĞRAFLI
Televizyonda yeni dönem! 15 gün süre verildi
Zekeriya Öz vatanını Almanya'ya böyle sattı
Korkunç kaza! Minibüs alev aldı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var
Papua Yeni Gine'de 7.2 büyüklüğünde deprem!
Fransa'dan kriz çıkaracak adım! Teröre açık destek
Fuhuş yaparken yakalandılar!
GetContact uygulamasıyla ilgili son dakika gelişmesi! Erişim engeli
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Özgür Özel tarif etti
Evinde beslediği hayvanlara yem oldu!
İşte WhatsApp'ta sizi engelleyenlere mesaj atmanın yolu
Getcontact ile ilgili bomba gelişme: iPhone ve Android cihazların uygulama mağazalarından silindi
Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı
Okuyucu Yorumları 0 yorum