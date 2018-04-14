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Antalya'da telefonla dolandırıcılık iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 16:13 | Son Güncelleme

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp bir kişiyi 70 bin lira dolandırdıkları öne sürülen 4 zanlıdan biri tutuklandı

Antalya'da kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp bir kadını 70 bin lira dolandırdığı iddia edilen 4 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesinde telefonla Beyhan B'ye (75) ulaşan şüphelilerin, kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak 70 bin lira alması üzerine çalışma başlattı.

Beyhan B'nin verdiği eşkal doğrultusunda çalışmasına yön veren ekipler, İ.K. (17), A.A. (30), İ.A. (17) ve A.A'yı (26) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan A.A. tutuklandı. Suriye uyruklu 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Beyhan B. dolandırıcılık savcı ve polis

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