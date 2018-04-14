Antalya'da telefonla dolandırıcılık iddiası

Antalya'da kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp bir kadını 70 bin lira dolandırdığı iddia edilen 4 zanlıdan biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesinde telefonla Beyhan B'ye (75) ulaşan şüphelilerin, kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak 70 bin lira alması üzerine çalışma başlattı.
Beyhan B'nin verdiği eşkal doğrultusunda çalışmasına yön veren ekipler, İ.K. (17), A.A. (30), İ.A. (17) ve A.A'yı (26) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan A.A. tutuklandı. Suriye uyruklu 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son dakika! Beşar Esad ve Hasan Ruhani'den ilk açıklama!
Son dakika! Rusya çağrı yapmıştı! BMGK toplanıyor
Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki
Korkunç! 13 yaşındaki genç kız...
İsviçre ile kriz kapıda! Türkiye'den ilk tepki geldi
Ünlü sporcular herkesin içinde öpüştü!
Ödül törenine damga vuran kıyafet
Selahattin Demirtaş: Ben orada ölürsem tabutumu dik çıkarsınlar
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-Rusya krizine ilişkin açıklama
Okuyucu Yorumları 0 yorum