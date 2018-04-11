Manavgat Orman İşletme Müdürlüğünce, "Terminatör böcek" olarak bilinen 9 bin calosoma sycophanta, çam kese böceğiyle mücadele için ormana salındı.

Manavgat Orman İşlet Müdürü Sedat Çalış, gazetecilere yaptığı açıklamada, çam kese böceğiyle daha önceden kimyasal mücadele yapıldığını bildirdi.

Kimyasal mücadelenin ekosisteme büyük zarar verdiğini aktaran Çalış, 2012'den bu yana biyolojik mücadeleye geçtiklerini dile getirdi.

Ormanda ağaçlara kuş yuvaları astıklarını, yırtıcı böcek larvaları bıraktıklarını belirten Çalış, "İlçe genelinde orman işletme müdürlüğümüz dahilinde bulunan kızılçam ormanlarına anaç böceklerle larvaları tabiata bıraktık. 9 bin calosoma sycophantayı doya saldık. Böylece doğanın kendi ekosistemini bozmadan çam kese böcekleriyle mücadele ediyoruz." dedi.