HABER

Antalya'da trafik kazaları: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 13:56 | Son Güncelleme

Antalya'da trafik kazaları: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Ali Dönmez idaresindeki 34 GC 1102 plakalı otomobil, Belek Mahallesi Turizm Caddesi Yıldız Sitesi mevkisinde, Kadri Uçak'ın kullandığı 07 MSP 02 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada yaralanan minibüs sürücü Uçak, Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aynı caddede otomobille çarpışan plakası öğrenilemeyen motosikletin sürücüsü Hasan Çelimli (27) olay yerinde yaşamını yitirdi.

PARTNERBu semte sivrisineklerin girmesi yasak!Bu semte sivrisineklerin girmesi yasak!
Engelli kıza istismar! Rezalet ailesine anlatınca ortaya çıktıEngelli kıza istismar! Rezalet ailesine anlatınca ortaya çıktı
Bakan Ersoy'dan, Can Gürzap'a geçmiş olsun ziyaretiBakan Ersoy'dan, Can Gürzap'a geçmiş olsun ziyareti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya Belek Serik trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz intihar girişiminde bulundu! Hadise cephesinden açıklama

Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz intihar girişiminde bulundu! Hadise cephesinden açıklama

Eskort kızla ilişkiye girdi, 'memnun kalmadım' diye parasını geri aldı!

Eskort kızla ilişkiye girdi, 'memnun kalmadım' diye parasını geri aldı!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!

Rafet El Roman fena yakalandı

Rafet El Roman fena yakalandı

Bedelli askerlikte 1 gün sürprizi! İşte bedellide son durum

Bedelli askerlikte 1 gün sürprizi! İşte bedellide son durum

Yunanistan'daki yangın felaketi için kan donduran yorumlar! Sosyal medya ayağa kalktı

Yunanistan'daki yangın felaketi için kan donduran yorumlar! Sosyal medya ayağa kalktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bedelli askerlikte tarih değişti!

Bedelli askerlikte tarih değişti!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! (25 Temmuz hava durumu)

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! (25 Temmuz hava durumu)

Sayısal Loto sonuçları 25 Temmuz: 4 devirli ikramiye için çekilecek! (MPİ canlı çekiliş)

Sayısal Loto sonuçları 25 Temmuz: 4 devirli ikramiye için çekilecek! (MPİ canlı çekiliş)

Ünlü astrolog Nuray Sayarı'ya kardeşinden şok suçlama!

Ünlü astrolog Nuray Sayarı'ya kardeşinden şok suçlama!

Engelli kıza istismar! Rezalet ailesine anlatınca ortaya çıktı

Engelli kıza istismar! Rezalet ailesine anlatınca ortaya çıktı

ODTÜ'lü öğrencinin isteğine rektörden ilginç yanıt!

ODTÜ'lü öğrencinin isteğine rektörden ilginç yanıt!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.