Antalya'da trafik kazaları: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Ali Dönmez idaresindeki 34 GC 1102 plakalı otomobil, Belek Mahallesi Turizm Caddesi Yıldız Sitesi mevkisinde, Kadri Uçak'ın kullandığı 07 MSP 02 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada yaralanan minibüs sürücü Uçak, Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Aynı caddede otomobille çarpışan plakası öğrenilemeyen motosikletin sürücüsü Hasan Çelimli (27) olay yerinde yaşamını yitirdi.
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