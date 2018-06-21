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Antalya'da trafik kazaları: 3 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 13:45 | Son Güncelleme

Antalya'da trafik kazaları: 3 ölü, 3 yaralı

Antalya'daki trafik kazalarında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Havva Kıvılcım Kaptan yönetimindeki 07 GGP 94 plakalı otomobil, Kepez ilçesi Barınaklar Bulvarı'nda Tibet Uzer'in (17) kullandığı 07 L 7781 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan Uzer, kaldırıldığı özel hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yusuf Torun idaresindeki
07 DEY 23 plakalı otomobil, Antalya-Burdur karayolunun 32. kilometresinde, Murat Atlı'nın kullandığı 06 AF 1218 plakalı motosikletle çarpıştı.

Otomobildeki Sunay Duman (38), kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücüler ile otomobildeki Gülsüm Torun, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kepez ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde Hayrullah Saruhan'ın (18) kullandığı elektrikli bisikletle otomobil çarpıştı.

Saruhan, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

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3 ölü 3 yaralı Antalya trafik kazaları

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