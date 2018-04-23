HABER

Antalya'da trafik kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 10:41 | Son Güncelleme

Antalya'da trafik kazası: 1 ölü

Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatı kaybetti.

Aksu ilçesi Özkarakoyun Caddesi Karadoğan Mahallesi'nde M.S.K (30) yönetimindeki 34 SF 0811 plakalı otomobil, Burhan Çiftçi'nin (24) kullandığı 07 NUV 39 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çiftçi olay yerinde hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Olay yerine gelen Çiftçi'nin yakınları sinir krizi geçirdi.

Kazanın görgü tanığı Adem Yalçın, caddede sürekli kaza meydana geldiğini ve yetkililerin bir önlem almasını istediklerini söyledi.

Olayı anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan Yalçın, Çiftçi'nin askerden yeni geldiğini belirtti.

Hükümet'ten CHP-İYİ Parti işbirliğine çok sert tepkiHükümet'ten CHP-İYİ Parti işbirliğine çok sert tepki
CHP-İYİ Parti işbirliğine çarpıcı yorum: FETÖ ittifakıCHP-İYİ Parti işbirliğine çarpıcı yorum: FETÖ ittifakı
TIME'ın 'En etkili 100 kişi' listesinde Erdoğan ve Putin sürpriziTIME'ın 'En etkili 100 kişi' listesinde Erdoğan ve Putin sürprizi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya Motosiklet sürücüsü ölü trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'

Muhalefetin 24 Haziran seçimleri için ikinci adımı ne olacak? Abdullah Gül denkleme girdi

Muhalefetin 24 Haziran seçimleri için ikinci adımı ne olacak? Abdullah Gül denkleme girdi

Acun Ilıcalı'dan ilginç Survivor itirafı: 'Benim için zor günler başlamıştı'

Acun Ilıcalı'dan ilginç Survivor itirafı: 'Benim için zor günler başlamıştı'

Tarkan ve eşi Pınar Dilek'in 10 yıl önceki görüntüleri ortaya çıktı

Tarkan ve eşi Pınar Dilek'in 10 yıl önceki görüntüleri ortaya çıktı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Atatürk'ün fotoğrafı Uşak ve Afyon arasında tartışma yarattı

Atatürk'ün fotoğrafı Uşak ve Afyon arasında tartışma yarattı

İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 42 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 42 terörist etkisiz hale getirildi

Yolcusu rahatsızlanan uçak Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı

Yolcusu rahatsızlanan uçak Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı

Terör örgütü PKK, Kandil'den gidiyor

Terör örgütü PKK, Kandil'den gidiyor

Darbe girişimine ilişkin ilk kez ortaya çıkan mesajlar: Erdoğan'ın 1 füzelik işi var

Darbe girişimine ilişkin ilk kez ortaya çıkan mesajlar: Erdoğan'ın 1 füzelik işi var

HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Muhalefetin ittifakına mı katılıyor?

HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Muhalefetin ittifakına mı katılıyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.