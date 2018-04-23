Antalya'da trafik kazası: 1 ölü

Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatı kaybetti.
Aksu ilçesi Özkarakoyun Caddesi Karadoğan Mahallesi'nde M.S.K (30) yönetimindeki 34 SF 0811 plakalı otomobil, Burhan Çiftçi'nin (24) kullandığı 07 NUV 39 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çiftçi olay yerinde hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Olay yerine gelen Çiftçi'nin yakınları sinir krizi geçirdi.
Kazanın görgü tanığı Adem Yalçın, caddede sürekli kaza meydana geldiğini ve yetkililerin bir önlem almasını istediklerini söyledi.
Olayı anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan Yalçın, Çiftçi'nin askerden yeni geldiğini belirtti.
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