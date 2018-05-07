Antalya'da trafik kazası: 1 ölü

Antalya'nın Akseki ilçesinde otomobil ile tırın çarpıştığı kazada bir polis memuru hayatını kaybetti.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Akseki-Seydişehir Karayolu Yarpuz Mahallesi yakınlarında Seydişehir yönünden Akseki'ye giden Süleyman Battal'ın (28) kullandığı 58 SH 506 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Selahattin Abalı idaresindeki 01 Y 7420 plakalı tır ile çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Battal ağır yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Akseki Devlet Hastanesine kaldırılan Battal, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis memuru Battal'ın Antalya'nın Serik ilçesinde görev yaptığı belirtildi.
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