HABER

Antalya'da trafik kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 20:45 | Son Güncelleme

Antalya'da trafik kazası: 1 ölü

Antalya'nın Akseki ilçesinde otomobil ile tırın çarpıştığı kazada bir polis memuru hayatını kaybetti.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Akseki-Seydişehir Karayolu Yarpuz Mahallesi yakınlarında Seydişehir yönünden Akseki'ye giden Süleyman Battal'ın (28) kullandığı 58 SH 506 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Selahattin Abalı idaresindeki 01 Y 7420 plakalı tır ile çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Battal ağır yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Akseki Devlet Hastanesine kaldırılan Battal, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis memuru Battal'ın Antalya'nın Serik ilçesinde görev yaptığı belirtildi.

Meteoroloji uzmanından Ankara'da yeni sel uyarısı!Meteoroloji uzmanından Ankara'da yeni sel uyarısı!
Canan Karatay: Kısırlaştırın!Canan Karatay: Kısırlaştırın!
Bu sözler olay oldu: Politik uzay-zaman bükülmüştür, Tayyip Erdoğan tarafındanBu sözler olay oldu: Politik uzay-zaman bükülmüştür, Tayyip Erdoğan tarafından
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Akseki'de trafik kazası 1 ölü

En Çok Okunan Haberler

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Demet Akalın: Otur işte osura osura mis gibi...

Demet Akalın: Otur işte osura osura mis gibi...

24 Haziran seçim sonuçları için son ankette Erdoğan'ın oy oranı açıklandı

24 Haziran seçim sonuçları için son ankette Erdoğan'ın oy oranı açıklandı

Erken seçim kararı bu yüzden mi alındı: NATO'nun koridorlarında hareketlenme var

Erken seçim kararı bu yüzden mi alındı: NATO'nun koridorlarında hareketlenme var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a darbe girişiminden 1.5 ay önce brifing mi verildi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a darbe girişiminden 1.5 ay önce brifing mi verildi?

Erdoğan ve her seçim öncesi o kelime! Sosyal medya bunu konuşuyor

Erdoğan ve her seçim öncesi o kelime! Sosyal medya bunu konuşuyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meral Akşener, Muharrem İnce ile görüşmesini iptal etti

Meral Akşener, Muharrem İnce ile görüşmesini iptal etti

AK Parti'den adaylığını açıklamıştı! Oğlunun düğünde kilolarca altın ve 500 bin TL para takıldı

AK Parti'den adaylığını açıklamıştı! Oğlunun düğünde kilolarca altın ve 500 bin TL para takıldı

Isparta'da düğün magandaları 19 yaşındaki Arif'i katletti

Isparta'da düğün magandaları 19 yaşındaki Arif'i katletti

15 Temmuz gazisi Cumali İbin AK Parti milletvekili aday adaylığından istifa etti!

15 Temmuz gazisi Cumali İbin AK Parti milletvekili aday adaylığından istifa etti!

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: Dikkatli ve tedbirli olun!

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: Dikkatli ve tedbirli olun!

Salih Mirzabeyoğlu'nun beyin ölümü gerçekleşti!

Salih Mirzabeyoğlu'nun beyin ölümü gerçekleşti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.