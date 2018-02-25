Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Antalya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yasin Acar (45) idaresindeki 07 YAE 87 plakalı otomobil, Serik ilçesi Orta Mahalle D-400 Karayolu Gedik Kavşağı'nda, Rahmi Göral'ın (24) kullandığı 07 EDP 59 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada Yunus Tırık (24) olay yerinde yaşamını yitirdi, yaralanan sürücüler ile otomobillerdeki Orhan Çıragöz, Sinan Akkaya ve Rahmi Can Akkaya ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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