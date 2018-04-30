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Antalya'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 10:02 | Son Güncelleme

Antalya'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Tekin (65) yönetimindeki 07 UB 799 plakalı kamyonet, Sugözü Mahallesi Belbaşı Yaylası mevkisinde virajı alamayarak yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Olay yerine sağlık ekipleri, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Mehmet Tekin ve eşi Saime Tekin (60) hayatını kaybetti. Araçta bulunan Tuğberk Şirin (20), Recep Yasin Atalay (33) ve Ayşe Atalay (5) ise yaralandı.

Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonrası uçurumdan çıkarılan yaralılar, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Cenazeler de Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Tekin saime tekin trafik kazası

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