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Antalya'da trafik kazası: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 21:35 | Son Güncelleme

Antalya'da trafik kazası: 5 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü Suriyeli 5 kişi yaralandı.

Serik ilçesi yönüne giden Suriyeli Basel Resul’un kullandığı 07 MA 1304 plakalı otomobil, Çakalderesi Kavşağı'nda Hasan D. yönetimindeki 42 ZD 949 plakalı otomobille çarpıştı.

Sürücü Hasan D. ile yanındaki Hatice D, diğer aracın sürücüsü Resul ve aynı araçtaki isimleri öğrenilemeyen 2 Suriyeli yaralandı.

Ambulanslarla ilçede bulunan hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Manavgat trafik kazası

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