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Antalya'da trafik kazası: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 00:14 | Son Güncelleme

Antalya'da trafik kazası: 7 yaralı

Antalya'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Bir otelin çalışanlarını taşıyan Nevzat Demirtaş yönetimindeki 07 MRF 88 plakalı otobüs, Metin Kasapoğlu Caddesi'nde, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 07 GK 336 ve 07 DJR 92 plakalı otomobillerle çarpıştı.

Kazada yaralanan 7 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kaza Metin Kasapoğlu Caddesi Nevzat Demirtaş

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