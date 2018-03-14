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Antalya’da trafik kazası: 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 19:26 | Son Güncelleme

Antalya’da trafik kazası: 8 yaralı

Aydınlatma direğini yıktıktan sonra refüje çıkan otomobilin yolcu minibüsüne çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.

Manavgat ilçesinde D-400 Karayolu'nda Yaşar Yalçın B’nin kullandığı 07 LCS 92 plakalı otomobil, Çolaklı kavşağında refüjdeki elektrik direğine, ardından kırmızı ışıkta bekleyen Tevfik Y. yönetimindeki 07 J 2234 plakalı yolcu minibüsüne çarptı.

Yaralanan Yaşar Yalçın B, aynı araçtaki Ahmet M. ile Tevfik Y, minibüste bulunan Abdülbaki E, Aslı C. ve İrfan T. ile isimleri henüz belirlenemeyen iki yolcu, ilçelerdeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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Manavgat trafik kazası

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