Antalya'da trafik polislerinin rüşvet aldığı iddiası

Antalya'da uygunsuz park gerekçesiyle çektikleri araçları rüşvet karşılığı anlaştıkları otoparka götürdükleri iddiasıyla haklarında dava açılan 8'i polis 20 sanığın yargılanmasına başlandı.
Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Trafik Denetleme Şube Müdürü Mustafa S, otopark sahibi Okay Ö. ile tutuklu ve tutuksuz sanıklar hazır bulundu.
Sanık Mustafa S, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini, 21 yıllık mesleki hayatında görevini layıkıyla yerine getirdiğini söyledi.
Trafikte kural ihlali yapan araçların ekipler tarafından fotoğraflandığını, daha sonra çekme işleminin gerçekleştirildiğini belirten Mustafa S, usulsüz bir çekim işleminin yapılmadığını savundu.
Antalya Trafik Denetleme Şubesinin, iş yoğunluğu bakımından ülkede üçüncü sırada bulunduğunu ifade eden Mustafa S, "Görevimiz dışında başka bir şeyle uğraşmadık. Bizim görevimiz araçları toplamak değil, trafiği düzenleme ve denetlemek. Görev sürem boyunca usulsüz çalışma yapmadım." dedi.
Banka hesaplarının boşaltıldığı yönündeki suçlamaları kabul etmeyen, otopark işletmecisinin kendisine araç çekilmesiyle ilgili bir talepte bulunmadığını iddia eden Mustafa S, bununla ilgili kendisine atılan mesajlara da hiç bakmadığını öne sürdü.
Otopark sahibi Okay Ö. de kendisine sahte ihbarla kumpas kurulduğunu iddia ederek, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söyledi.
Mahkeme başkanının, polis memurlarına gönderdiği "1 aydan beri hiçbir çalışma yok sizde" şeklindeki mesajı sorması üzerine Okay Ö, araç çekilmesi için mesaj atmadığını, hiçbir polisle para ve araç çekmeyle ilgili bir konuşma yapmadığını ileri sürdü.
Mahkeme heyeti, Mustafa S, Okay Ö, Oktay S. ve Mehmet Y'nin tutukluluk halinin devamına, diğer sanıkların ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.
Antalya'da 7 Şubat'ta yasaklı park yapılıp yapılmadığına bakmaksızın çektikleri araçları rüşvet karşılığı anlaştıkları otoparka götürerek haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla 8'i polis memuru 20 şüpheli gözaltına alınmıştı. 8'i polis memuru olmak üzere 10 şüpheli tutuklanmıştı.
Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz
Hangi ilde ne kadar Suriyeli var? İşte il il Türkiye'de yaşan Suriyeli sayısı!
Muharrem İnce Twitter hesabındaki hakkında kısmından 'cumhurbaşkanı adayı' ifadesini kaldırdı
Antalya'da ilginç görüntüler! Kapısız soyunma kabininde böyle önlem aldılar!
YKS'ye girecek öğrencilere ve görevlilere toplu ulaşım ücretsiz
İzmir'de oğlu okul müdürünü öldüren baba, 'Canınızı sıkanı vurun gitsin' demiş!
Son dakika: CHP yönetimi Elazığ milletvekili Gürsel Erol'u ihraç istemiyle disipline sevk etti
Çipras 'Erdoğan' sorusuna böyle yanıt verdi
Kedilere özel havuz açıldı!
Heybeliada'yı ayağa kaldırmıştı... Ali Mert 5 yıl sonra hayatını kaybetti
Müslüman asker Instagram'ı sallıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum