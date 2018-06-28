Antalya'da trafik polislerinin rüşvet aldığı iddiası

Banka hesaplarının boşaltıldığı yönündeki suçlamaları kabul etmeyen, otopark işletmecisinin kendisine araç çekilmesiyle ilgili bir talepte bulunmadığını iddia eden Mustafa S, bununla ilgili kendisine atılan mesajlara da hiç bakmadığını öne sürdü.

Antalya Trafik Denetleme Şubesinin, iş yoğunluğu bakımından ülkede üçüncü sırada bulunduğunu ifade eden Mustafa S, "Görevimiz dışında başka bir şeyle uğraşmadık. Bizim görevimiz araçları toplamak değil, trafiği düzenleme ve denetlemek. Görev sürem boyunca usulsüz çalışma yapmadım." dedi.

Trafikte kural ihlali yapan araçların ekipler tarafından fotoğraflandığını, daha sonra çekme işleminin gerçekleştirildiğini belirten Mustafa S, usulsüz bir çekim işleminin yapılmadığını savundu.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Trafik Denetleme Şube Müdürü Mustafa S, otopark sahibi Okay Ö. ile tutuklu ve tutuksuz sanıklar hazır bulundu.

Otopark sahibi Okay Ö. de kendisine sahte ihbarla kumpas kurulduğunu iddia ederek, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söyledi.

Mahkeme başkanının, polis memurlarına gönderdiği "1 aydan beri hiçbir çalışma yok sizde" şeklindeki mesajı sorması üzerine Okay Ö, araç çekilmesi için mesaj atmadığını, hiçbir polisle para ve araç çekmeyle ilgili bir konuşma yapmadığını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, Mustafa S, Okay Ö, Oktay S. ve Mehmet Y'nin tutukluluk halinin devamına, diğer sanıkların ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Antalya'da 7 Şubat'ta yasaklı park yapılıp yapılmadığına bakmaksızın çektikleri araçları rüşvet karşılığı anlaştıkları otoparka götürerek haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla 8'i polis memuru 20 şüpheli gözaltına alınmıştı. 8'i polis memuru olmak üzere 10 şüpheli tutuklanmıştı.

