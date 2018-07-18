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Antalya'da trafik polislerinin rüşvet aldığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 23:16 | Son Güncelleme

Uygunsuz park gerekçesiyle çektikleri araçları rüşvet karşılığı anlaştıkları otoparka götürdükleri iddia edilen 8'i polis 20 sanığın yargılamasına davam edildi

Antalya'da uygunsuz park gerekçesiyle çektikleri araçları rüşvet karşılığı anlaştıkları otoparka götürdükleri iddiasıyla haklarında dava açılan 8'i polis 20 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Trafik Denetleme Şube Müdürü Mustafa S, otopark sahibi Okay Ö, Akay S, Mehmet Y. ile tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Mehmet Cem G, rüşvet iddialarının konuşulmaya başladığı zaman İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığını söyledi.

Son 1, 5 yılda BİMER'den kendilerine trafikle ilgili çok fazla şikayetin geldiğini öne süren Başmüfettiş G, "Konuyu trafik denetlemeden sorumlu Mustafa S'ye söyledim. Kendisiyle bu konuyu daha öncede konuştuk ve şikayetler olduğu Mustafa müdürün konuyla ilgilenmesini istedim. Mustafa ise yaptığı çalışma sonucunda trafikte gereksiz araç çekilmesi olayının olmadığını bana aktardı." dedi.

Bütün sanıklardan şikayetçi olmadığını belirten Başmüfettiş G, otopark sahibi Okay Ö. ve Şükrü T. isimli kişiden şikayetçi olduğunu ifade etti.

Tanık G, otopark sahibi Okay Ö'nün kendi otoparkına az, diğer otoparklara ise çok araç çekildiğiyle ilgili konuşma yaptığını ve kendisini görevden uzaklaştırmaya çalıştıkları için şikayetçi olduğunu ifade etti.

Müşteki Muzaffer A. ise icra yoluyla aldığı aracının 5 dakika içinde çekildiğini iddia etmesi üzerine söz alan sanık Mustafa S, icrayla alınan aracın trafik tescilden düşürülmesi gerektiğini, bu işlem yapılmadan trafikte olan her aracın çekildiğini belirtti.

Sanığın aracının cadde üzerinde kaldırıma park edildiğini kaydeden Mustafa S, ayrıca terör olayları nedeniyle kamu kurumlarının yakınlarına araç park etmenin de yasak olduğunu dile getirdi. Sanık Mustafa S, bunları anlatırken Başmüfettişi G'de anlatılanı onayladı.

Tanık olarak dinlenen sanık Mehmet Y'nin eşi Tuğba Y, eşinin bahçesinde bulunan kayısıları sattığını bu konuyla ilgili eşiyle yaptığı konuşmaların ise dosyada şifreli konuşma olarak yer aldığını belirtti.

Eşinin rüşvet almadığını söyleyen Tuğba Y, "Benim eşim terörist mi, sapık mı? Kaç zamandır neler çekiyorum." şeklinde savunma yapması üzerine mahkeme başkanı tarafından uyarılarak, ifadesine son verildi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki delil durumu, tanık savunmaları kapsamında tutuklu sanıklar Mustafa S, Okay Ö, Akay S. ve Mehmet Y'nin tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Antalya'da 7 Şubat'ta yasaklı park yapılıp yapılmadığına bakmaksızın çektikleri araçları rüşvet karşılığı anlaştıkları otoparka götürerek haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla 8'i polis memuru 20 şüpheli gözaltına alınmış, 8'i polis memuru olmak üzere 10 şüpheli tutuklanmıştı.

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