Antalya’da traktör devrildi: 1 ölü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
İbrahim Çetin (88) idaresindeki 07 L 5012 plakalı traktör, Şişeler Mahallesi girişinde devrildi.
Kazada, sürücü Çetin, olay yerinde hayatını kaybetti.
Çetin'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
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