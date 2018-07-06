Antalya’da Tunuslu hırsızlık şüphelisi yakalandı

Antalya’da İranlı ve Ukraynalı turistlerin evlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen Tunuslu şüpheli yakalandı.
Güzeloba Mahallesi 2137 Sokak’ta yaşayan İran uyruklu S.M.M.D. ve aynı mahallede 2130 Sokak’ta yaşayan Ukrayna uyruklu Y.S'nin ziynet eşyaları ve telefonlarının çalındığı ihbarında bulunması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, eşkalini belirlediği Tunus uyruklu A.S’yi Güzeloba Mahallesi'nde yakaladı.
Şüphelinin işlemleri sürüyor.
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