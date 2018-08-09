Antalya’da tur midibüsü ile otomobil çarpıştı: 21 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde turistleri taşıyan tur midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 19’u turist, 21 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Antalya Havalimanı'ndan Alanya’ya turistleri taşıyan Ahmet Öztaş idaresindeki 07 ETJ 44 plaklı tur midibüsü ile Ahmet Çetin’in kullandığı 07 LG 248 plakalı otomobil, D-400 karayolu Gündoğdu Mahallesi yakınlarındaki kavşakta çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Çetin ve yanında ismi öğrenilmeyen bir kişi ile tur midibüsünde İsrailli ve Ürdünlü turistler Hüsnü Abdelhai, Hiba Abdelhai, Lama Abdelhami, Mohag Abdelhai, Hany Bayadssı, Fedaa Bayadssı, Nura Bayadssı, Akram Bayadssı, Dema Bayadssı, Ahmad Fteme, Maged Ftema, Mohammad Fteme, Layan Bayadssı, Abeer Fteme, Roaa Fteme, Amjad Jabarin, Ahmad Jabarin, Malak Jabarin ve Nadi Jabarin yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan 1’i çocuk 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
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