Antalya’da turistler yağmura aldırmadı

Antalya’da yerli ve yabancı turistler yağmura rağmen gezilerini sürdürdü.
Turizm kenti Antalya’da dün akşam başlayan sağanak sabah saatlerinde etkisini azalttı. Metrekareye 149 kilogram yağışın düştüğü kent merkezinde yerli ve yabancı turistler gezilerini yarıda bırakmadı. Turistler, Antalya’nın güzellikleri görmek için yağışa aldırmadan şemsiyelerle dolaştı. Cumhuriyet Meydanı’ndan tarihi Kaleiçi ve Yat Limanı’na ellerinde şemsiye ve yağmurlukla ilerleyen turistler renkli görüntüler oluşturdu.
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