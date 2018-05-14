Antalya'da turistlerin havuz keyfi

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da sezonu açan Aqualand Su Cenneti'ne giden turistler, su oyunları oynayıp güneşli havanın keyfini yaşadı.
Yaz tatili için Antalya'yı seçen Rus turistler, 25 dereceyi bulan havada güneş ve havuzun tadını çıkartıyor. Kimi zaman güneşlenen kimi zaman havuzda arkadaşlarıyla eğlenen turistler, su kaydıraklarından kayıp dalga havuzunda keyifli anlar yaşıyor. Bot üzerinde kaydıraktan kayanların çığlıkları ise su parkının her köşesinden duyuluyor. DJ müzik eşliğinde dans ederek yüzenler, animasyon şovlarla günlerine renk katıyor.
Dalga havuzunda oluşturulan suni dalgaların arasında koşup eğlenen çocuklara ise anne ve babaları eşlik etti.
FOTOĞRAFLI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs tepkisi
Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı
İstanbul'da semt pazarına gidenler gözlerine inanamadı!
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Adil Öksüz açıklaması: Abes ile iştigal
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den 'alışın' uyarısı
Sinemada taciz skandalı! İş adamı kameralara böyle yakalandı
Sosyal medyayı sallayan görüntü, herkes bu adamı konuşuyor
Star yazarı Nuh Albayrak'tan Bahçeli'ye: İktidar oldun da bizim mi haberimiz yok
Kalça konusundaki iddiasını böyle gözler önüne serdi
Kozmetik mağazasında çıplak arama işkencesi
Okuyucu Yorumları 0 yorum