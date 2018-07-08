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Antalya'da uçuruma devrilen araçtaki 4 kişi ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 12:43 | Son Güncelleme

Gazipaşa ilçesinde kendilerinden 4 gündür haber alınamayan 4 kişi, 200 metrelik uçuruma devrilen araç içerisinde ölü bulundu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kayıp olarak aranan 4 kişi, uçuruma devrilen araç içerisinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Karatepe Mahallesi'ndeki katıldıkları bir cenazeden 4 gün önce araçla dönen Mustafa Özen (77), Havva Özen (68), Osman Özen (65) ve Nebi Yüksel'den (80) haber alamayan yakınları, yaylaya çıktıklarını düşündükleri bu kişileri bölgede aramaya başladı.

Aile yakınları yaptıkları aramada etrafı saran ceset kokularını takip ederek, yaklaşık 200 metrelik uçuruma devrilen 07 UZ 569 plakalı cipe ulaştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve itfaiye ekiplerince Osman Özen ile Nebi Yüksel'in cesetleri yaklaşık iki saat süren çalışmayla yukarı çıkartıldı.

Araç içerisinde sıkışan karı koca Mustafa-Havva Özen çiftinin cesetlerini çıkartma çalışmaları devam ediyor.

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4 kişi Antalya Gazipaşa trafik kazası

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