Antalya'da uçuruma devrilen araçtaki 4 kişi ölü bulundu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kayıp olarak aranan 4 kişi, uçuruma devrilen araç içerisinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Karatepe Mahallesi'ndeki katıldıkları bir cenazeden 4 gün önce araçla dönen Mustafa Özen (77), Havva Özen (68), Osman Özen (65) ve Nebi Yüksel'den (80) haber alamayan yakınları, yaylaya çıktıklarını düşündükleri bu kişileri bölgede aramaya başladı.
Aile yakınları yaptıkları aramada etrafı saran ceset kokularını takip ederek, yaklaşık 200 metrelik uçuruma devrilen 07 UZ 569 plakalı cipe ulaştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve itfaiye ekiplerince Osman Özen ile Nebi Yüksel'in cesetleri yaklaşık iki saat süren çalışmayla yukarı çıkartıldı.
Araç içerisinde sıkışan karı koca Mustafa-Havva Özen çiftinin cesetlerini çıkartma çalışmaları devam ediyor.
Son dakika! Bitlis'te kaybolan 2 yaşındaki Sami Yusuf'un cansız bedeni bulundu
Fetullah Gülen'in yaşadığı beldede yoğun güvenlik önlemi
Ahmet Hakan yazdı: 'Ankara kulislerinden bildiriyorum: İşte muhtemel yeni bakanlar'
Tayland'da mağarada mahsur kalan çocuklarla ilgili yeni gelişme! Operasyon başladı, kurtarılıyorlar
Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı
Muğla'da feci olay! Genç kadının korkunç ölümü
Kuzey Kore'dan flaş ABD açıklaması: Trump’a hala güveniyoruz
Bursa'da gece yarısı torpil dehşeti! Korku dolu gözlerle izlediler!
İYİ Parti milletvekili Hayati Arkaz, Devlet Bahçeli’nin elini öptü
Okuyucu Yorumları 0 yorum