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Antalya'da uçuruma devrilen kamyonun şoförü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 13:57 | Son Güncelleme

Antalya'da uçuruma devrilen kamyonun şoförü öldü

Antalya'nın Serik ilçesinde, taş ocağında uçuruma devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Özcan Kuzu'nun (28) kullandığı kamyon, Haskızılören Mahallesi Ören mevkisinde faaliyet gösteren taş ocağında uçuruma devrildi.

Kazada ağır yaralanan Kuzu, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Antalya Özcan Kuzu Serik uçurum

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