Antalya'da uyuşturucu operasyonları

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik Yeşildere ve Güzeloba mahallelerinde düzenlenen operasyonlarda A.Y, H.G ve A.K gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve araçlarındaki aramada, 36 kilo 640 gram esrar, 13 kenevir bitkisi, 5 gram kenevir tohumu ve hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, tutuklandı.
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