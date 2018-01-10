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Antalya'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ | 10.01.2018 00:00 | Son Güncelleme 3 saat önce

Antalya'da polis tarafından düzenlenen operasyonlarda 14 bin 267 uyuşturucu hap ve 850 gram kokain ele geçirildi, gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 4 ayrı operasyon gerçekleştirildiği bildirildi.

Operasyonlarda 14 bin 267 uyuşturucu hap ve 850 gram kokain ile bir miktar esrar ile "skunk" olduğu değerlendirilen madde ele geçirildiği belirtildi.

Gözaltına alınan İ.K.O, M.A, S.Ç, A.Y. ve S.P'nin işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" iddiasıyla yargılanmak üzere adliyeye sevk ediliği belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerden daha önce aynı suçtan 15 yıl hapis cezası bulunan İ.K.O. ile M.A. ve A.Y'nin tutuklandığı, S.P. ve S.Ç'nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ifade edildi.

(AA)

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