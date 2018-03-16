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Antalya'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 19:55 | Son Güncelleme

Sokak satıcılarına yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.

Farklı adreslere düzenlenen operasyonlarda, satışa hazır paketler halinde çeşitli miktarlarda eroin, kokain ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

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Antalya operasyon Satıcı uyuşturucu

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