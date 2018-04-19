HABER

Antalya'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 22:43 | Son Güncelleme

Alanya ilçesinde gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Alanya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Nevşehir'den ilçeye uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Takibe alınan zanlıların bulundukları otomobil ilçe girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 5,3 gram, 22 gram, 3 gram ve 2 gramlık paketler halinde uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 9 adet mermi bulundu.

Ekipler, araçtaki A.S, B.G. ve kadın H.T'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Cami avlusunda 'gey' oyunu!Cami avlusunda 'gey' oyunu!
Bedelli askerlikte heyecanlandıran gelişmeBedelli askerlikte heyecanlandıran gelişme
THY'den yolculara erken seçim müjdesiTHY'den yolculara erken seçim müjdesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Alanya operasyon polis uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Sosyal medyada dolaşıyordu! YSK Başkanı Sadi Güven'den jet açıklama geldi

Sosyal medyada dolaşıyordu! YSK Başkanı Sadi Güven'den jet açıklama geldi

Eski AK Partili bakandan İYİ Parti iddiası!

Eski AK Partili bakandan İYİ Parti iddiası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse ben yoksam AK Parti yok demesin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse ben yoksam AK Parti yok demesin!

100 bin imza nereye verilecek? AK Parti'den flaş açıklama

100 bin imza nereye verilecek? AK Parti'den flaş açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
24 Haziran erken seçim tarihinde dikkat çeken detay

24 Haziran erken seçim tarihinde dikkat çeken detay

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? 24 Haziran erken seçimleri beklentileri yükseltti

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? 24 Haziran erken seçimleri beklentileri yükseltti

THY'den 24 Haziran erken seçimi için yeni düzenleme

THY'den 24 Haziran erken seçimi için yeni düzenleme

Afrin'den acı haber: Bir uzman çavuş şehit oldu

Afrin'den acı haber: Bir uzman çavuş şehit oldu

Kemal Kılıçdaroğlu kiminle ittifak yapacağını açıkladı!

Kemal Kılıçdaroğlu kiminle ittifak yapacağını açıkladı!

Sosyal medyada dolaşıyordu! YSK Başkanı Sadi Güven'den jet açıklama geldi

Sosyal medyada dolaşıyordu! YSK Başkanı Sadi Güven'den jet açıklama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.