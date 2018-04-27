Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya'ya uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 zanlıdan 9'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki bir grubun uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
İki aylık teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı, uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 11 zanlıdan 9'u tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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