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Antalya'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 15:24 | Son Güncelleme

Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan kişi ve gruplara yönelik çalışma yapıldı.

Ekiplerce Kültür Mahallesi, Yenimahalle ve Gürsü Mahallesi'nde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.G, M.E.A. F.İ . M.T ve Ö.E. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden S.G, M.E.A. ve F.İ. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, M.T. ve Ö.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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5 şüpheli Antalya operasyon uyuşturucu

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