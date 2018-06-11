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Antalya'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 20:54 | Son Güncelleme

21 kilo 360 gram eroin ele geçirildi

Antalya'da, uygulama noktasında durdurulan bir tırda 21 kilo 360 gram eroin ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aksu ilçesi Serik Caddesi'nde oluşturulan uygulama noktasında denetim yapan ekipler, durdurulan şüpheli bir tırda arama yaptı.

Toplam 40 paket halinde 21 kilo 360 gram ağırlığında eroin bulunan tırın şoförü M.S. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedilen zanlı "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama veya nakletme" suçundan tutuklandı.

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Antalya Emniyet Müdürlüğü eroin maddesi uyuşturucu operasyonu

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