Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli yakalandı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satışı yaptıkları öne sürülen "sokak satıcıları"na yönelik çalışma başlatıldı.
İlçede belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar esrar, eroin ve kokain ele geçirildi.
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