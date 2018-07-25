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Antalya'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 19:17 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 5 zanlıdan biri tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan biri tutuklandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, Rıhtım Caddesi'nde bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada, 1 kilo 80 gram eroin ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, 4'ü serbest bırakıldı.

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Alanya tutuklandı uyuşturucu zanlı

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