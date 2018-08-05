Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan kişi ve gruplara yönelik çalışma başlatıldı.
Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'ndeki bir eve yapılan operasyonda bir miktar sentetik uyuşturucu, av tüfeği ve 2 hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan M A, R.Y. ve 13 aynı suçtan toplam 34 yıl 2 ay kesilmiş cezası olan B.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Çin Seddi Nerededir sorusunu bilemeyen Su Ayhan şaşırttı
Konya'daki piknik bahçesine asfalt döküldü, sosyal medya karıştı!
Bir ağdacının sırları: "Genital ağda sırasında müşterilerin gözünde psikolojik danışmana dönüşürüm"
Yeni Milli Eğitim Bakanı bir ilke imza atabilir! LGS skandalı hapis cezası mı getirecek
Pes! Kocasını aldattı, yakalanınca yaptığı şey kan dondurdu
Erdoğan ile AK Partili Selma Yazıcı arasında dikkat çeken diyalog
İbrahim Kalın'dan ünlü dergiye çok sert tepki!
Çikolatayla kandırdığı çocuğa dehşeti yaşattı!
İzmir'de yeğen dehşeti!
Migros çok yakında Xiaomi satacak!
YÖK'ten YKS'de tercih yapacak öğrencilere müjde
İşten kovulunca soluğu ıssız adada aldı! 35 yıl boyunca...
Okuyucu Yorumları 0 yorum