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Antalya'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 15:41 | Son Güncelleme

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan iki zanlı, tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Şekerhane Mahallesi Tevfikiye Caddesi'nde H.T. (38) ile Y.D (45) gözaltına alındı. Üstlerinde satışa hazır esrar ele geçirilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.T. ve Y.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya operasyon uyuşturucu

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