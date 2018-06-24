Antalya'da yabancı gelinler oy kullandı (2)

ALANYA'DAKİ YABANCI GELİLER SANDIĞA GİTTİ
Antalya'nın Alanya ilçesinde oturan ve Türk vatandaşı olup, oy kullanma hakkı elde eden yaklaşık 2 bin yabancıdan Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ekaterina Gündüz, Mahmutlar 50'nci Yıl Ahmet Keşoğlu İlkokulu'nda oy kullandı. Gündüz, seçimlerin tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyerek, "Biz de vatandaşlık görevimizi yaptık, oyumuzu kullandık. Türkiye için en iyisi olsun" dedi. Seçimlerde yerleşik yabancıların kolaylıkla oy kullanabildiklerini belirten Gündüz, Alanya'da oy kullanma hakkı olan 2 bine yakın yerleşik yabancı olduğunu kaydederek, sonuç ne olursa olsun Türkiye'nin istikrarına katkısı olması temennisinde bulundu.
Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)
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