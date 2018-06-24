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Antalya'da yabancı gelinler oy kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 11:40 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde oturan vatandaşlar, oy kullanma işleminin başlamasının ardından soluğu sandık başında aldı.

Antalya'da yabancı gelinler oy kullandı

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde oturan vatandaşlar, oy kullanma işleminin başlamasının ardından soluğu sandık başında aldı. Antalya'da yaşayan Türk vatandaşı yabancılar da oy kullandı. Engelli vatandaşlara ise aileleri eşlik etti. Erken saatte oylarını kullanan Antalyalılar, denize gidip pazar tatillerine devam edeceklerini söyledi.
Antalya'da saat 08.00'de okullarda kurulan seçim sandıklarında seçmenlerin oy verme işlemi başlarken, bölgede yaşayan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını hak eden yabancı gelinler de oy vermek için sandığa gitti. Sandık görevlilerinden üzerinde oy pusulalarını ve zarflarını alan yabancı gelinler, kabinlerde tercihlerini yaparak, oy zarflarını şeffaf oy sandıklarını attı.
12 yıl önce Antalya'ya yerleşen Estonya asıllı Türk vatandaşı Jelena Öztürk, oyunun Türkiye için hayırlı olmasını diledi. Çocuklarını Türkiye'de büyüttüğünü, Türkiye'yi çok sevdiğini söyleyen Öztürk, "Oyum ülke için hayırlı olsun. Çocuğumu burada büyütüyorum, her şey gelecek için güzel olsun istiyorum" dedi.
Geçirdiği trafik kazasının ardından bacağı üç yerden kırılan Süleyman Doğan da oy kullanmaya tekerlekli sandalye ile geldi. Yürüyemediği için akrabalarından yardım alan Doğan, tekerlekli sandalye ile sandık başına gidip oyunu kullandı. Elinden engelli olduğu için imza atamayan kimi vatandaşlar ise parmak bastı.
Tansu Eraslan ise oyunu attıktan sonra denize gideceğini söyledi. Arkadaşıyla birlikte oy kullanmaya gelen Tuğba Kürçer, kullandığı oyun ülke için iyi günlerin kapısını açmasını diledi. Arkadaşıyla birlikte sahile giderek dinleneceklerini belirten Kürçer, "Erken saatte kullanarak pazar tatilimizi de yerine getirmek istedik. Şimdi sahile gidip denize gireceğiz" diye konuştu.

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Antalya'da yabancı gelinler oy kullandıAntalya'da yabancı gelinler oy kullandıAntalya'da yabancı gelinler oy kullandıAntalya'da yabancı gelinler oy kullandı

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